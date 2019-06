Gedetineerden op dak van gevangenis in Oudenaarde

In de gevangenis van Oudenaarde brak deze avond onrust uit. Er waren filmpjes opgedoken waarop te zien was hoe twee gedetineerden over het dak van het atelier van de gevangenis liepen. Na hun wandeling waren ze niet teruggekeerd, bevestigde het gevangeniswezen aan VTM NIEUWS.

Het ging vanavond om een individuele actie van twee gedetineerden. Hoe de mannen op het dak van de gevangenis kwamen en wat hun motieven waren, is voorlopig nog onduidelijk. De omgeving werd wel volledig afgesloten. De politie kwam massaal ter plaatse, binnen en buiten het gebouw. Ze probeerde, met succes, op de gedetineerden in te praten, om hen naar beneden te halen.