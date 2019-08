“Gebruik gsm niet achter stuur”: telecomoperatoren lanceren samen campagne

Weg met de smartphone, leve de automodus. Ook de telecomoperatoren in ons land vinden het welletjes en roepen op de handen op het stuur en de blik op de weg te houden. Alleen: 79% wil dolgraag van z’n smartphone af in de auto, maar één op de drie vindt dat makkelijker gezegd dan gedaan. “Gsm’en is zoals roken.”

Base, Mobile Vikings, Orange, Proximus, Scarlet en Telenet: ze zijn elkaars grootste concurrenten, maar vanaf vandaag verenigen ze zich. Op initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) sporen ze in een nieuwe sensibiliseringscampagne alle bestuurders aan om in automodus te gaan zodra ze in de wagen stappen. Dat doen ze elk in hun eigen, gekende huisstijl - de affiches ogen zo erg herkenbaar.

Aanleiding zijn nieuwe cijfers over smartphonegebruik van VSV. Want hoewel de Vlaamse automobilist zich almaar vaker bewust is dat sms’en of whatsappen achter het stuur géén goed idee is, blijven we het hardnekkig doen. Zo geven meer dan 6 op de 10 (63%) al eens toe handenvrij te bellen in de auto. Iets minder dan de helft (48%) leest wel eens berichten, 4 op de 10 (40%) sturen ook berichten. Tegelijk geeft meer dan 1 op de 3 (35%) toe het moeilijk te vinden niet te tokkelen op z’n schermpje of bij de minste ping of piep op te kijken, bijvoorbeeld omdat ze de smartphone gebruiken als gps. “Dat automatisme is erin gekropen”, zegt Werner De Dobbeleer van VSV. “Bestuurders willen er wel vanaf, maar het is zoals roken: een vaste gewoonte. We beseffen nochtans goed dat een smartphone een druk geeft die niet welkom is als we achter het stuur zitten.”

Drie opties

We moeten dus in automodus. Dat kan drie dingen betekenen: de gsm uitschakelen en buiten handbereik leggen, bijvoorbeeld in het handschoenenkastje, in een handtas of in de koffer. Elke operator biedt ook de ‘niet storen’-functie aan. Die houdt binnenkomende berichten en oproepen tegen. “Je kan er dan wel voor kiezen om sommige, belangrijke telefoontjes toch door te laten komen en functies als gps en muziek te blijven gebruiken”, legt De Dobbeleer uit. Ten derde kan de smartphone ook nog altijd op stil worden gezet. “Er bestaan zelfs externe apps die je smartphone even lamleggen, maar die hebben we niet opgenomen in onze campagne: uit onze enquête is gebleken dat mensen die te omslachtig vinden.”

Buiten handbereik

Vorig jaar moedigden vier BV’s ons nog aan om de auto gsm-vrij te houden en die campagne heeft z’n vruchten afgeworpen. In vergelijking met vorig jaar is vandaag 59% van de Vlaamse automobilisten bereid z’n toestel op stil te zetten (voorheen was dat 52%), 55% wil hem buiten handbereik leggen (voorheen 50%) en 48% wil de instelling activeren om binnenkomende oproepen of berichten te blokkeren (voorheen 35%). 78% is ervan overtuigd dat zulke stappen een aanrijding kunnen voorkomen. “De cijfers tonen aan dat verstandig omgaan met de smartphone achter het stuur dus best mogelijk is, maar nu hebben we ook de telecomoperatoren aangesproken ons daaraan te herinneren”, zegt De Dobbeleer nog. Wie bijvoorbeeld Proximus of Scarlet-abonnee is en z’n parkeersessie betaalt via een sms’je naar 4411, krijgt volgende boodschap mee: ‘Wees zo smart als je phone. Ga in automodus voor je rijdt.’

Studies over hoe veilig onze wegen zouden zijn mocht niemand bellen of sms’en achter het stuur, zijn er niet. “Maar we weten wel dat 15 à 20% van de ongevallen er komt door afleiding aan het stuur. Wie even niet op de weg let, heeft 2.300% meer kans om een ongeval te veroorzaken.” Volgens verkeersinstituut Vias vallen elk jaar meer dan 30 doden en 2.500 gewonden door gsm-gebruik in de auto.