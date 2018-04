Gebeten door een teek? Dit moet je doen

Het begin van de lente betekent ook meteen de start van het tekenseizoen. Net daarom lanceert de Vlaamse overheid een nieuwe campagne om de beestjes onder de aandacht te brengen én met informatie over hoe je ze moet verwijderen.

Door de klimaatopwarming komen de beestjes in onze contreien steeds vaker voor. Ze zijn vooral actief tussen maart en oktober, en ze houden ook een potentieel risico in. Zo kunnen teken drager zijn van de ziekte van Lyme, een gevaarlijke spierziekte. Daarom is het belangrijk om ze tijdig op te merken en ze op de juiste manier weg te halen, zonder dat er bijvoorbeeld nog een pootje achterblijft.

Om de kwestie opnieuw onder de aandacht te brengen, lanceert Vlaams minister voor Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) een nieuwe campagne: ‘Wees niet gek. Doe de tekencheck’. "Onze boodschap is gemakkelijk te onthouden: controleer, verwijder en volg op", zegt minister Vandeurzen.

Deze stappen moet je volgen:

Kom je net uit de natuur? Controleer dan jezelf én anderen op tekenbeten, en doe het grondig. Kijk bijvoorbeeld ook in je navel, tussen de tenen en bilnaad. Vind je er eentje? Verwijder ze dan rustig en in één beweging, zonder ze te draaien of plat te duwen. Smeer er niets op, of verbrand de teek ook niet. Ben je zeker dat je de teek volledig hebt verwijderd, zonder dat er iets is achtergebleven? Houd de plek van de tekenbeet nog zeker één maand in de gaten. Een steeds groter wordende plek kan een symptoom van de ziekte van Lyme zijn, terwijl u ook met griepsymptomen best naar de huisarts gaat.

Wie meer wil weten over tekenbeten en hoe ze te herkennen, kan terecht op de website www.tekenbeten.be.