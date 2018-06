GDPR heeft geen duidelijkheid gebracht

Een week na de invoering van de strengere Europese privacyregels blijft er veel onduidelijkheid over de GDPR. Zo durven sommige dokters via de telefoon geen medische informatie meer te geven, omdat ze vrezen de regels te schenden. Specialisten zeggen dat dat wél nog mag via de telefoon, al roepen ze op tot voorzichtigheid.

Dokters die de afgelopen week telefoon kregen om de uitslag van een bloedproef mee te geven, twijfelden om dat te doen. Dat komt door de invoering van de nieuwe Europese privacywet GDPR.

Volgens specialisten mag de info wel nog via de telefoon doorgegeven worden, maar voorzichtigheid is nodig, want je mag de informatie alleen met de patiënt zelf delen. Ook een secretaresse die consultaties plant en telefoonnummers of adressen doorgeeft, zit beter in een aparte ruimte. Enkel op die manier kan niemand de gegevens horen en blijft de privacy van de patiënten gegarandeerd.

