Gasramp in Gellingen is vandaag precies 15 jaar geleden

Op 30 juli 2004 kwamen 24 mensen om het leven en raakten 132 mensen gewond door een gasexplosie op het industrieterrein in Gellingen in Henegouwen. Er was een gaslek ontdekt waarna een zeer zware ontploffing plaatsvond. Die ging gepaard met een steekvlam die kilometers ver te zien was, ook de trillingen van de ontploffing waren kilometers verder te voelen.

Het proces over de ramp duurde tot in februari 2010. Drie van de veertien beklaagden werden veroordeeld voor onopzettelijke doodslag: architect Erwin P., werfleider Kristof D., en het aannemersbedrijf Tramo. Gasnetbeheerder Fluxys werd vrijgesproken. Die beslissing zorgde voor onbegrip bij de burgerlijke partijen. De rechtbank ging lijnrecht in tegen het openbaar ministerie, dat oordeelde dat Fluxys de grootste verantwoordelijkheid voor de ramp droeg.