Gaslek ter hoogte van Volvo Cars Gent: snelweg weer vrij

Door een gaslek ter hoogte van Volvo Cars in Gent was de R4 in beide richtingen afgesloten. Dat werd bevestigd aan VTM NIEUWS. Het lek werd ondertussen gedicht, laat de brandweer van Gent weten via Twitter.

Het lek ontstond tijdens graafwerken, een middendrukleiding werd daarbij geraakt. Brandweer, politie en gasmaatschappij Fluvius waren ter plaatse. Er werd een veiligheidszone van honderd meter ingesteld.

Volvo Cars liet weten dat het gaslek niet op het bedrijfsterrein ontstond. De installaties werken met hogedrukleiding waardoor de hinder bij het bedrijf klein was.

Ondertussen werd het lek gedicht en ook gecontroleerd. De brandweer heeft de veiligheidszone opgeheven en ook het treinverkeer zal weer op gang komen.