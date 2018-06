Gasflessen gebruikt bij plofkraak Lummen

In Lummen zijn er gasflessen gebruikt bij de plofkraak deze nacht in het bpost-kantoor. Dat bevestigt het parket van Limburg. Het is nog niet duidelijk hoe de daders bij de tweede plofkraak in Lommel te werk zijn gegaan. Er vielen bij de feiten geen gewonden. Zowel de kraak in Lummen, als die in Lommel gebeurden vanmorgen rond drie uur. Over de omvang van de buit is nog niets bekend.

"In Lummen maakten enkele verdachten gebruik van gas, om een geldautomaat tot ontploffing te brengen. Het kantoor liep hierdoor grote schade op. De verdachten konden de vlucht nemen. Het gerechtelijk lab en de ontmijningsdienst van het leger, DOVO, werden ter plaatse geroepen voor verder onderzoek. Het onderzoek is in handen van de federale gerechtelijke politie Limburg," vertelt persmagistraat Pieter Strauven van het Limburgse parket.

Hoe de daders in Lommel te werk zijn gegaan, is nog niet duidelijk. "Het Technisch en wetenschappelijk onderzoek is nog aan de gang", zeg Strauven. "De interventiediensten van de politie, die ter plaatse gingen, hebben de verdachten zien vluchten. Na een korte achtervolging konden de verdachten ontkomen."