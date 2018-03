Gaia filmt dierenleed bij vleeskippen

Na vleesfraude in een Belgisch vleesbedrijf zet Gaia het dierenleed opnieuw in de schijnwerpers met beelden van kippen in industriële kwekerijen. De dierenrechtenorganisatie filmde in het geheim in zes grote pluimveehouderijen in Vlaanderen. “Als de beelden één ding duidelijk maken dan is het dat kippenvlees spotgoedkoop is omdat de dieren het gelag betalen.”

De beelden werden tussen oktober en december vorig jaar gemaakt en geven de leefomstandigheden weer van vleeskippen van vlak na de aankomst op de kwekerijen tot vlak voor ze naar het slachthuis gaan.

En de beelden schetsen een weinig diervriendelijke situatie, zegt Gaia. Verschillende kippen hebben misvormde poten en zijn kreupel, waardoor ze nog amper kunnen bewegen. Daarnaast is ook sprake van dieren met voetzoolzweren, bandwonden aan de hakken, borstblaren en buikzucht.

“Talloze kippen liggen te creperen op hun rug, zieltogend snakkend naar adem. Anderen zijn letterlijk ‘doodgegroeid’ en de kadavers liggen tussen de nog levende kippen”, klinkt het. Daarnaast gebruikt de sector volgens Gaia ook een eindeloos doorgefokt kippenras om op een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk vlees te produceren, én zitten de dieren in overvolle stallen.

Verantwoordelijkheid nemen

Gaia klaagt aan dat het "hele dieronwaardige systeem van industriële kippenuitbuiting wet geworden is" en "dat de kippen de prijs betalen". “Als de beelden één ding duidelijk maken dan is het dat kippenvlees spotgoedkoop is omdat de dieren het gelag betalen”, aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

De organisatie roept de supermarktketens op om hun verantwoordelijkheid te nemen omdat ze volgens hen medeplichtig zijn aan dierenmishandeling en – uitbuiting. “Door kippenvlees aan absurd lage prijzen aan te bieden aan de consument, werken ze mee aan georganiseerd dierenleed op weerzinwekkend grote schaal.” Ze roept supermarkten op om enkel nog vlees te verkopen van dieren van wie de levenskwaliteit gegarandeerd is.

(Lees verder onder de video)

Regels zijn lachtertje

Uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie blijkt dat in België in 2017 ongeveer 300 miljoen kippen gekweekt en geslacht werden. Negentig procent van de pluimveehouders in ons land is aangesloten bij het kwaliteitslabel ‘Belplume’. Volgens Gaia maken deze beelden duidelijk dat dat label niets voorstelt.

“Na het zien van de beelden kunnen we maar één ding concluderen: hun regels zijn in de praktijk een lachertje”, zegt Vandenbosch. “Van dierenwelzijn is daarmee is absoluut geen sprake.”

Foto: Gaia