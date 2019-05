GAIA beschuldigt 'Poule et Poulette' maar filmt in verkeerde kwekerij

GAIA verontschuldigt zich tegenover restaurantketen 'Poule et Poulette'. Dat bevestigt Michel Vandenbosch aan VTM NIEUWS. Gisteren haalde de dierenrechtenorganisatie zwaar uit naar 'Poule et Poulette' en beschuldigde hen van consumentenbedrog. Wat blijkt nu? GAIA maakte undercoverbeelden in de verkeerde kippenkwekerij.

GAIA ging filmen in een industriële kippenkwekerij waar de kippen met duizenden op een kleine oppervlakte samenzitten. "Dat zijn niet de kippen die vrolijk buiten lopen te scharrelen, zoals die op de website van 'Poule et Poulette' worden afgebeeld", zei GAIA gisteren.

In een reactie liet de restaurantketen met vestigingen in Antwerpen, Brussel, Gent en Mechelen weten dat de beelden die GAIA verspreidde niet bij hun leverancier waren gemaakt. En vandaag moet GAIA hen gelijk geven.

Poule et Poulette onderneemt geen gerechtelijke stappen tegen GAIA.

Bekijk ook: