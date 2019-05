GAIA beschuldigt keten 'Poule et Poulette': "Consumentenbedrog"

“Weet wat je eet. Poule & Poulette waakt als een moederkloek over de hele voedselketen.” Met die mooie woorden prijst de restaurantketen zichzelf aan. Undercoverbeelden die GAIA bij de leverancier kon maken, tonen een ander beeld.

‘Van boerderij tot bord’, ‘ambachtelijk’, ‘gezond’, ‘kakelvers’: Poule & Poulette dweept op zijn website met de duurzame manier waarop zijn kippen gekweekt worden. GAIA schotelt echter een compleet ander beeld voor. De dierenrechtenorganisatie kon beelden maken bij de leverancier van de keten met vestigingen in onder meer Antwerpen, Gent, Brussel en Mechelen. Die tonen een industriële omgeving.

“En niet de kippen die vrolijk buiten lopen te scharrelen, zoals die op de website van Poule & Poulette worden afgebeeld”, zegt Michel Vandenbosch van GAIA. “Wat we wel zien, zijn kreupele dieren, grote kuikens in spagaathouding omdat hun poten het gewicht van hun lichaam niet kunnen dragen en zelfs kadavers die gewoon tussen de levende vogels liggen. Wat Poule & Poulette doet is puur consumentenbedrog.”

(Lees verder onder de video)

Mooi verhaaltje

GAIA had aanvankelijk nochtans een goed contact met de restaurantketen. “We waren gecharmeerd door hun visie. Misschien kon ze wel een voorbeeld zijn voor de sector. Maar toen we dieper doorvroegen, werd ons al snel duidelijk dat die mooie verhaaltjes vooral uit wind bestaan. Kuikens vanaf hun geboorte aan daglicht blootgesteld? Dat is niet wat wij zagen. P&P dat als een moederkloek waakt over de hele voedselketen en zorgt voor de gezondheid van zijn kippen? De beelden die we op 8 januari en 1 februari van dit jaar maakten bij zijn leverancier tonen een kippenhel.”

Beide partijen zaten meermaals rond tafel - GAIA hoopte de keten op andere gedachten te brengen. “Of je bent eerlijk en erkent dat je vlees van industrieel in erbarmelijke omstandigheden gekweekte vleeskippen voorschotelt aan de klanten of je schakelt over naar kippen die een beter leven hebben geleid, zoals die met het Nederlandse ‘Beter Leven Keurmerk’”, klinkt het fel bij GAIA, dat iedereen oproept om via kipvanbijons.be een protestmail naar de restaurants te sturen.

Echt wel clean

Poule & Poulette zelf betwist dat de beelden bij hun leverancier zijn gemaakt. “We gingen er onlangs nog op bezoek en alles was er tiptop in orde”, zegt Frederik Goossens van Poule & Poulette. “Toen wij met GAIA samenzaten, vroegen wij hen een alternatief voor te stellen. Zij schoven dat Nederlandse label naar voren, maar wij willen Belgische kippen. Het blijft een kweekomgeving - we claimen op onze website ook niet dat we biokippen serveren - maar ik ben ervan overtuigd dat alles er clean verloopt.”