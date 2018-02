Gaat Jupiler straks verdwijnen?

De geruchtenmolen over de toekomst van het biermerk Jupiler woedt volop. Volgens sommige insiders zou het biermerk uit het straatbeeld verdwijnen en bij een brouwerij werd het logo al weggehaald. AB InBev weigert voorlopig commentaar.

Dat een brouwerij in het Luikse Jupille alle verwijzingen naar het merk van de gevel heeft gehaald, voedt alvast de geruchten dat AB InBev komaf zou maken met zijn biermerk.

AB InBev ontkent niet dat er iets op til is, maar wil daar pas morgen iets over kwijt. “We zijn iets aan het voorbereiden”, zegt een woordvoerder daarover in La Dernière Heure. “Maar daar gaan we morgen op een persconferentie pas meer uitleg over geven.”