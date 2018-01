Gaat het sneeuwen dit weekend?

We krijgen vandaag eerst regen, maar later op de dag wordt het droger. Het blijft wel vaak bewolkt, met maxima van 9 tot 13 graden en een toenemende wind. In het weekend wordt het kouder, zondag is er zelfs kans op sneeuw.

Vandaag trekt een storing over het land met regen. Na de middag wordt het droger vanuit het westen. Winderig weer en maxima rond 12 graden.

Komende nacht is het eerst droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Na middernacht gaat het regenen vanuit het westen. De minima liggen rond 6 graden en het blijft hard waaien.

Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er vallen verspreid enkele buien bij maxima rond negen graden. In het weekend wordt het kouder met af en toe regen. Zondag is er kans op winterse neerslag in de ochtend.