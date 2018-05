Frituur Deurne beschoten met kogels

Frituur 'The View' in Deurne is beschoten met kogels. Dat bevestigt de politie van Antwerpen aan VTM NIEUWS. De politie kreeg een klacht van de eigenaars voor vandalisme en stelde vast dat kogels de schade hadden veroorzaakt.

Om half 12 kreeg de politie een oproep binnen van frituur 'The View' in Deurne, voor 'beschadiging van de ramen'. Het parket en de politie kwamen ter plaatse en het bleek dat er zes keer op het frituur was geschoten.

"We zijn ter plaatse gaan kijken en de vernielingen bleken afkomstig te zijn van kogels. Onze mensen vonden kogelhulzen op de grond", zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de politie. "Hoe de vernielingen zijn aangebracht en wanneer dat gebeurd is, moet verder onderzoek uitwijzen."

Het incident vond sowieso vannacht plaats toen de zaak gesloten was, er waren dus geen mensen aanwezig. Het lab is ter plaatse en de federale gerechtelijke politie zal verder onderzoek doen.