Frikandel Romeo's 1 miljoen keer verkocht

De 'Frikandel XXL’ van De Romeo’s is meer dan een miljoen keer verkocht in de Belgische frituren. De groep kreeg daarom vanmorgen, in de iconische frituur ‘The Club’ in Antwerpen, een award van snackproducent Vanreusel.

“Het is werkelijk ongelooflijk dat er in een jaar tijd meer dan een miljoen worsten verkocht zijn. Eind juni kregen we van Vanreusel een award voor 500.000 frikandellen, vandaag zitten we over het miljoen”, zegt Chris van Tongelen van De Romeo’s.

Make-A-Wish

En ook dit jaar zullen De Romeo’s hun frikandel blijven promoten, speciaal voor Make-A-Wish. “We gaan voor meer dan vierhonderd kilometer aan Frikandel XXL”, zegt Maurice de Kroon van Vanreusel.

“Wie vanaf maart een ‘Romeo’s Frikandel XXL’ koopt, steunt Make-A-Wish. Elke centimeter verkochte frikandellen brengen we in kaart en verrekenen we”, laat zanger Gunther Levi weten.

"Zoveel mogelijk bestellen"

“Ik zou iedereen willen aansporen om zoveel mogelijk ‘De Romeo’s Frikandel XXL’ te bestellen in de frituur, of waar je hem kan consumeren. Hoe meer je hem eet, hoe meer kinderen er blij gemaakt kunnen worden”, besluit Levi.

Lees ook: Daar is hij: De Romeo's Frikandel!

Bekijk ook: