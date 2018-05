Fresco voor 1ste homofobe moord

In Brussel is daarnet, op de internationale dag tegen homofobie, een muurschildering ter ere van Ihsane Jarfi onthuld. De jongen werd zes jaar geleden vermoord, omdat hij een homo was. De moord op Ihsane was officieel de eerste homofobe moord in ons land. De muurschildering moet de herinnering aan hem levend houden. Voor zijn ouders is het een hele steun.

In Brussel zagen de moeder en vader van Ihsane Jarfi voor het eerst de muurschildering die aan hun zoon wordt opgedragen. “We zijn onder de indruk, want het is heel hoog”, klonk het bij de ouders.

Ihsane Jarfi werd zes jaar geleden door vier mannen in Luik vermoord omdat hij homo was. Het was de eerste officiële homofobe moord in ons land, en die wordt nu herdacht met een grote fresco. Dat gebeurt omdat homofobie vandaag nog steeds bestaat.

De vader van Ihsane heeft intussen ook de ‘Ihsane Jarfi stichting’ opgericht. Daarmee wil hij de strijd tegen homofobie aangaan. “En dat is moeilijk”, geeft hij toe, “zelfs binnen de eigen moslimgemeenschap”.