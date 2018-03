Fraudeurs op zoek naar jonge 'geldezels'

Fraudeurs benaderen steeds vaker jongeren om gestolen geld door te sluizen, vaak naar andere landen. Daar waarschuwt Febelfin voor, de sectororganisatie van de banken. Fraudeurs zijn voortdurend op zoek naar zogenoemde geldezels. Het is niet de eerste keer dat Febelfin voor de praktijk waarschuwt.

De fraudeurs contacteren de jongeren via populaire jongerenkanalen zoals Instagram met de belofte om snel geld te verdienen. De jongeren die in de val trappen, beseffen vaak niet dat ze zich schuldig maken aan strafbare feiten en hun veiligheid en die van hun omgeving op het spel zetten. De fraudeurs rekruteren hun jonge slachtoffers in hun eigen leefwereld. Sociale media zoals Instagram, WhatsApp of Snapchat zijn populair, maar jongeren worden ook actief gerekruteerd via de groupchats van hun klas of school. Bovendien worden de jongeren niet alleen online benaderd, maar ook bijvoorbeeld in het uitgaansleven.

Vergoeding in ruil

De fraudeurs beloven de jongeren dat ze snel geld kunnen verdienen door hun bankkaart uit te lenen. Het principe lijkt eenvoudig: de fraudeur verricht met de bankkaart van de jongere enkele – zogezegd legale – transacties. In ruil krijgt de jongere een vergoeding. Eenmaal de transacties voltooid zijn, zou de jongere zijn of haar kaart terugkrijgen.

Na het eerste contact vragen de fraudeurs aan de jongere om zijn of haar pincode en bankkaart te overhandigen. Daarvoor wordt vaak afgesproken op makkelijk bereikbare openbare plaatsen zoals een station.

In realiteit gaat het echter helemaal niet om legale transacties. De bankkaart wordt gebruikt om gestolen geld door te sluizen. Zodra de jongere zijn of haar bankkaart aan de fraudeurs geeft, wordt bovendien de druk vaak opgevoerd: de fraudeurs vragen naar extra betaalkaarten. Als de jongere hier niet op ingaat, volgen al snel dreigementen met onder andere fysiek geweld.

Strafrechtelijke vervolging

Wanneer jongeren worden gecontacteerd om geld te verdienen als geldezel, staan ze in direct contact met criminelen. Gaan ze in op de vraag van de fraudeur, dan plegen ze bovendien zelf een strafbaar feit en kunnen ze strafrechtelijk vervolgd worden. Indien het gaat om minderjarigen, kunnen de ouders aansprakelijk gesteld worden.

Hoe voorkomen?

Febelfin geeft enkele tips om niet in de val te trappen. “Bespreek het onderwerp met jongeren, zodat zij de praktijken leren herkennen. Maak jongeren bewust van het feit dat ze hun bankkaart, hun rekening of bancaire codes nooit mogen doorgeven aan derden. Als u accounts op sociale media ziet waarop wordt beloofd dat u snel en makkelijk geld kan verdienen, rapporteer ze dan aan het Meldpunt van de overheid voor misleiding, bedrog, fraude of oplichting.

Card Stop

Wanneer je het slachtoffer wordt van de praktijk, bel je het best onmiddellijk naar Card Stop op het nummer 070 344 344. “Contacteer daarna jouw bank en de politie en dien klacht in”, adviseert Febelfin.