Fraude met watermeter heel gemakkelijk, Watergroep waarschuwt

Een simpel trucje met twee magneten van 60 euro kan je watermeter - en dus je factuur - makkelijk stilleggen. De Watergroep eist een gesprek met de leverancier van de bewuste meters en waarschuwt: “Een afwijking in verbruik doet bij ons altijd een alarmbel rinkelen. Waterdiefstal wordt aangegeven bij de politie.”

Een Vlaming die via vrienden over de truc hoorde, deed thuis de test. In een video die hij aan onze redactie bezorgde, ziet het er doodsimpel uit. Als hij de twee magneten op de lopende watermeter klemt, stopt het mechanisme met draaien. De teller tikt niet meer, terwijl het water wel nog loopt.

De gebruikte magneten zijn een stuk krachtiger dan de gemiddelde koelkastmagneet. Toch zijn ze op het internet gemakkelijk te verkrijgen. Sommige websites vermelden zelfs dat de magneten meters kunnen vertragen: ‘Let ook op als je magneten plaatst in de buurt van meters zoals watermeters (...) of andere meetapparatuur. Deze zullen onjuist beïnvloed worden (zoals: een vertraging van de meter).’ Een oprechte waarschuwing of verdoken reclame? Voor 60 euro bestel je online al twee magneten die krachtig genoeg zijn om je lopende watermeter te stoppen.

Fraude

Bij De Watergroep - die meters heeft hangen in 1,3 miljoen huishoudens in 177 Vlaamse gemeentes - vallen ze uit de lucht. “Onze technici zijn deze vorm van fraude nog niet tegengekomen”, zegt woordvoerster Kathleen De Schepper van De Watergroep.

De meter in de video is een recent exemplaar dat door De Watergroep wordt gebruikt. Hoeveel huishouders uitgerust zijn met dit specifieke type meter is niet bekend. “Als het écht zo gemakkelijk en goedkoop is om de meter stil te leggen, moeten we daarover in gesprek met de leverancier”, zegt De Schepper. “De meters worden wel getest op magnetisme. Lichte magneten hebben geen invloed. Elke technologie is feilbaar, als je weet hoe ze werkt. Maar als zware magneten zo makkelijk te krijgen zijn, moeten we dat misschien herzien.”

De Schepper wijst er wel op dat fraude met de watermeter niet onopgemerkt blijft. “Als een huishouden plots veel meer verbruikt, gaat er bij ons een alarmbel af. Bij een plotse daling gebeurt dat óók. Als wij vermoeden dat er sprake is van waterdiefstal, stelt de politie een proces-verbaal op.”

Of de magneetfraude echt veel oplevert, is nog maar zeer de vraag. Een meter die het hele jaar op nul blijft staan: dat valt vroeg of laat op en levert een strafklacht op. De fraudeur riskeert bij een veroordeling hoge boetes en moet dus alsnog betalen.

Zwembad vullen

Eenmalige fraude, zoals bij het vullen van een zwembad, valt wellicht minder op. Al haalt u er amper winst uit: wie pakweg een kunststof zwembad van 1,2 meter hoog en 3 meter doorsnede wil vullen, heeft 7,4 m3 water nodig - dat kost net geen 32 euro. Het vullen van een groot zwembad kost zo’n 200 euro.

De maximale levensduur van een watermeter is zestien jaar. Daarna moet de watermaatschappij de toestellen verplicht vervangen. “We zijn ook al aan het overschakelen op digitale meters. Daar hebben magneten helemaal geen invloed op”, zegt woordvoerster Kathleen De Schepper.