Fransman (65) verdrinkt in Koksijde

Op het strand van Koksijde is deze voormiddag een man van 65 jaar gestorven. Het slachtoffer kwam ten val en kon niet meer gered worden.

De Fransman, die hier op vakantie is, ging vanmorgen op het strand wandelen. De man kwam ten val en werd verrast door het opkomende water. Omstanders hebben hem nog uit het water kunnen halen, maar de hulpdiensten konden de man niet meer redden.

Volgens de politie is de man wellicht onwel geworden toen hij in het water terechtkwam. Er is een wetsdokter aangesteld om de exacte omstandigheden van zijn dood te onderzoeken.

Foto: archiefbeeld