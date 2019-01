Francken: "Wat De Block zegt, is pertinent onjuist"

Voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft in de studio van VTM NIEUWS uitgehaald naar zijn opvolger Maggie De Block (Open Vld). "Wat ze zegt, is pertinent onjuist", sneert hij nadat De Block vanmorgen zei dat er zeshonderd dossiers waar er met tussenpersonen is gewerkt om humanitaire visa toe te kennen.

"Ik weet niet waar ze die informatie haalt, dat is pertinent onjuist", haalt Francken uit. "Men probeert mij in heel dit verhaal dingen aan te smeren die pertinent onjuist zijn.";

Gered

Francken houdt vol dat de werkwijze waarop hij de visa werden toegekend - met tussenpersonen - goed was. "We hebben mensen van een gewisse dood gered, uit de klauwen van IS", zegt Francken daarover.

Spilfiguur in het onderzoek naar de fraude, is N-VA-gemeenteraadslid in Mechelen Melikan Kucam. Hij zou tegen betaling visa hebben uitgedeeld aan Assyrische christenen uit Syrië. Francken zegt dat het gerecht haar werk nu moet doen, maar benadrukt wel dat alle mensen die een visum hebben gekregen daar recht op hadden.

Geen fakers

"Alle mensen die toegekomen zijn met een humanitair visum, zijn erkend als vluchteling, dat zijn geen fakers", claimt hij. "Die mensen voldeden aan de vereiste 'kwetsbaarheid'. Dat er betaald is, De Block weet dat, ik weet dat niet."

Vorig jaar is Francken twee keer gewaarschuwd voor mogelijke fraude met visa, maar toch stapte hij niet naar de politie. "In oktober heb ik de eerste gehoord dat er iets foutliep, en toen heb ik gezegd dat ze ermee naar de politie moesten gaan. In december hoorde ik het opnieuw, en toen is men wel naar de politie gegaan", sluit Francken af. "Ik heb niets te verbergen."

Bekijk hier het integrale gesprek: