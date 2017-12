Francken stuurt Soedanees vandaag niet terug

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken stuurt een Soedanees die vandaag normaal naar Egypte zou teruggedreven worden, niet terug. Dat zei hij gisteren aan VTM NIEUWS. De beslissing komt er nadat de advocaat van de uitgeprocedeerde Soedanees het nieuws naar buiten bracht. Na de heisa over de mogelijke foltering van eerder uitgewezen Soedanezen, beslisten premier Michel en Francken om tot eind januari geen Soedanezen meer terug te sturen naar hun thuisland.

De Soedanees zou morgen normaal gezien om 15u stipt op een vliegtuig gezet worden en naar Caïro vliegen, de hoofdstad van Egypte. Dat is een buurland van Soedan, waar de man van afkomstig is. Volgens de advocaat een omweg om toch nog uit te wijzen naar Soedan.

"Ik vind het zeer merkwaardig aangezien men heeft aangekondigd dat er een algemene stopzetting is om Soedanezen uit te wijzen naar Soedan", zeie de advocaat van de man, Zouhaier Chihaoui gisteren aan VTM NIEUWS. "Hij wordt wel uitgewezen naar Egypte, maar we weten heel goed dat Egypte hem onmiddellijk zal uitwijzen naar Soedan. We kennen het resultaat nog niet van het lopende onderzoek, maar het minste wat ze nu kunnen doen, is ervoor zorgen dat er geen mensen naar Soedan worden uitgewezen, ook niet op indirecte wijze.”

Vlucht on hold

Staatssecretaris Francken reageerde ondertussen aan VTM NIEUWS dat de vlucht van de man on hold wordt gezet. Hij zegt ook dat het niet om een uitwijzing gaat, maar om een terugdrijving. Dat wil zeggen dat de man aangekomen is aan de grens met België (namelijk in Brussels Airport), maar niet aan de juiste voorwaarden voldeed om ons land binnen te komen. Daarom werd aan hem de toegang tot ons land geweigerd.

De Soedanees kreeg dus een negatieve asielbeslissing die ook in beroep bevestigd werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De man was dus volgens Francken helemaal uitgeprocedeerd.

Na de berichtgeving van de terugdrijving van de Soedanees in VTM NIEUWS heeft de regering beslist om hem voorlopig niet naar Egypte te sturen. "We hebben overleg gepleegd met de premier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en beslist om de terugdrijving uit te stellen tot het onderzoek afgerond is", aldus de woordvoerster van Francken.

