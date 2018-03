Francken mag Syriëstrijder niet uitwijzen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), mag een Syriëstrijder niet uitwijzen naar Marokko. Dat heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwisting beslist. Volgens de Raad loopt de veroordeelde jihadist het gevaar om gefolterd te worden. Dat bericht De Standaard, Het Laatste Nieuws, Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Francken zelf reageerde in een video op Facebook.

De jihadist maakte deel uit van de cel van Khalid Zerkani, volgens het parket de grootste ronselaar van jihadisten in ons land. In juni vorig jaar kwam hij vrij. Omdat hij de Marokkaanse nationaliteit heeft, wilde de Dienst Vreemdelingenzaken zijn verblijfsrecht afnemen en hem naar Marokko sturen.

De dienst baseerde zich op zijn veroordeling en het dreigingsniveau 3 dat het terreurorgaan OCAD hem twee keer toekende.

Gevaar voor openbare orde

De Raad voor Vreemdelingenbetwisting geeft toe dat de man een ernstig gevaar is voor de openbare orde, maar volgens hen kunnen ze geen enkele garantie krijgen dat de man niet zal lastiggevallen worden. Ze willen daarom het risico verkleinen dat hij onmenselijk behandeld of vernederd wordt, want dat is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Daarnaast zegt de Raad ook nog dat de Dienst Vreemdelingenzaken zich gebaseerd heeft op eenzijdige bronnen.

Staatssecretaris Francken heeft intussen al gereageerd in een video op Facebook. "U moet mij eens uitleggen wat ik dan wel met Syriëstrijders moet doen. Ik weet het ook niet meer. De rechterlijke instanties maken het op de duur zo moeilijk om nog een efficiënt beleid te kunnen voeren."

Soedankwestie

Francken kwam enkele maanden geleden al onder vuur te liggen na enkele getuigenissen van gerepatrieerde Soedanezen. Zij getuigden dat ze bij aankomst in hun thuisland werden opgepakt en gefolterd. Francken zei toen dat er geen repatriëringen meer zouden gebeuren, maar in werkelijkheid stond er wel nog een vlucht gepland.