Fout in belastingaangifte gemaakt? Dit is de oplossing

Als u uw belastingaangifte nog niet heeft ingediend, moet u zich haasten. De deadline is morgen, 12 juli, om middernacht. Maar wat als je plots merkt dat je een fout gemaakt hebt in je aangifte?

Als u uw aangifte al ingediend heeft, kan u die nog aanpassen tot de deadline. Dat kan op de website van Tax-on-web. U moet er wel op letten dat zo’n aangifte maar een keer verbeterd kan worden. Eventuele vergissingen bespreek je dus best even met je belastingkantoor. Wie zijn aangifte te laat indient, riskeert een boete of een belastingverhoging.

Dit jaar zijn er heel wat wijzigingen doorgevoerd aan wat u moet invullen op de belastingsbrief. Zo zijn er bijvoorbeeld minder codes dan vorig jaar.

