Fouilleren mag bij WK op groot scherm

Wie tijdens het WK op een groot scherm gaat kijken naar matchen van de Rode Duivels, kan voortaan aan de ingang gecontroleerd worden door privébewakers en stewards. Dat staat in een omzendbrief van binnenlandminister Jan Jambon (N-VA).

De bewakers mogen fans fouilleren en hun handtassen en rugzakken doorzoeken, om te checken of ze geen wapens of andere gevaarlijke voorwerpen bij zich hebben. Dat is mogelijk door nieuwe wetgeving, waar Jambon de burgemeesters in zijn brief op wijst.

GAS-boetes

Hij geeft hen ook tips mee. Zo raadt hij aan om vuurwerk en Bengaals vuur te verbieden. De gemeenten kunnen GAS-boetes tot 350 euro uitdelen voor ongepast gedrag.

Het inschakelen van privébewakers en stewards is niet verplicht, de gemeenten moeten zelf een risicoanalyse maken. Het betekent ook niet dat er minder agenten worden ingezet.