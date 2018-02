Foto's tonen hoe hevig schietpartij Abdeslam was

Maandag begint in Brussel het proces tegen de gevreesde terrorist Salah Abdeslam. Niet over zijn rol bij de aanslagen in Parijs, maar voor de moordpoging op agenten, toen die in maart 2016 een schuiladres binnenvielen in de Driestraat in Vorst. Mohammed Belkaid werd daar doodgeschoten, Salah Abdselam en Sofiane Ayari konden ontsnappen. Abdeslam werd enkele dagen later gevat. VTM NIEUWS heeft foto's in handen gekregen over die schietpartij in de Driestraat. Daarop is duidelijk te zien hoe hevig het vuurgevecht was tussen terroristen en politie.

Op 15 maart 2016 doen zes politiemensen een huiszoeking. Ze nemen de trap naar de eerste verdieping. Wat ze op dat ogenblik niet weten is dat ze het eigenlijk het schuiladres van een terreurcel betreden. Het team wordt meteen onder vuur genomen door minstens twee schutters met kalasjnikovs.

Kogelgaten

Op de foto's is te zien hoe de trap volledig doorzeefd is met kogels. Op de grond liggen tientallen kogelhulzen. De vele kogelgaten in de muur tonen de impact van de zware wapens. Drie politiemensen raken gewond. Ze trekken zich terug en roepen meteen de speciale eenheden op.

Ook de speciale eenheden krijgen zwaar weerwerk van één van de terroristen, Mohammed Belkaid. Urenlang wordt er over en weer geschoten. Dat is opnieuw te zien aan de impact van de kogelinslagen in de muren en in de deuren.

(Lees verder onder de foto)



Munitie

Uiteindelijk wordt Belkaid doodgeschoten door een sluipschutter. De terrorist was duidelijk op alles voorbereid. Hij had genoeg munitie. In het appartement zijn elf laders voor een kalasjnikov gevonden.

Wanneer de politie uiteindelijk het appartement binnendringt en Belkaïd vindt, ligt het geladen wapen naast hem op een tafel. Er ligt ook een boek bij over salafisme.

(Lees verder onder de foto)



IS-vlag

Onder een zetel vinden ze nog een koran. En aan de muur van het appartement hangt zwarte vlag van IS.

(Lees verder onder de foto)



Hoe leefden ze?

Al snel is duidelijk dat dit het schuiladres is van Salah Abdeslam. Hoelang hij verbleef in de Driesstraat is niet duidelijk. Er staan twee veldbedden. En in de kleine badkamer liggen drie tandenborstels. Er staat een hometrainer om in conditie te blijven en er liggen ook halters en gewichten. In de keuken ligt vers brood, de ijskast is goedgevuld en In de voorraadkasten ligt genoeg eten om zeker een week op te overleven.

"Deze foto's tonen hoe zo'n safehouse eruitziet van binnen", vertelt gerechtsexpert Faroek Özgünes. "Die mensen zitten daar dagen tot maanden binnen en moeten zich duidelijk bezighouden."

(Lees verder onder de foto en video)



"Saint-Joose"

De terroristen worden duidelijk verrast door de huiszoeking. De Tunesiër Soufien Ayari vergeet zijn vervalst Syrisch paspoort mee te nemen op zijn vlucht. Hij heet Alhaj Ahmed Monir. Maar op een Belgische identiteitskaart -die ook is vervalst- heet hij dan weer Amine Choukri. De kaart is uitgegeven door de gemeente Sint-Joost-ten Noode, in het Frans slecht vertaald door Saint-Joose in plaat van Saint- Josse.

Ontsnapt

Tijdens het vuurgevecht tussen de speciale eenheden en Belkaïd, slaan Salah Abdeslam en Ayari op de vlucht via een raam van de achterste kamer. Hun schoenafdrukken zijn daar het bewijs van. De twee komen via die weg op een plat dak terecht en kunnen verder ontkomen via verschillende binnentuinen.

Op hun vlucht nemen ze een kalasjnikov mee die ze aan mekaar doorgeven. Honderd meter verder dringen ze een huis binnen in de Waterstraat en daar laten ze hun oorlogswapen achter. Geladen en schietklaar. De technische recherche heeft op het doek rond het wapen, DNA-sporen gevonden van Abdeslam.

Wie schoot?

Salah Abdeslam en Soufien Ayari staan nu terecht voor terroristische moordpoging op politiemensen. Wie van hen daadwerkelijk geschoten heeft, zal het proces moeten uitwijzen.

Waar komen foto's vandaan?

VTM NIEUWS kreeg de foto's doorgestuurd via Nieuwsleaks.be, het platform waarbij mensen anoniem tips kunnen geven en gegevens kunnen uploaden. "Tot onze verrassing kregen we deze foto's", zegt Faroek Özgünes. "We hebben ze onmiddellijk geverifieerd en we weten dat het om authentieke foto's gaat."

(Lees verder onder de video)



Komt Abdeslam naar zijn proces?

Maandag begint in Brussel het proces tegen Salah Abdeslam en Sofiane Ayari. "Er is afgesproken met Frankrijk dat Abdeslam wordt uitgeleverd", zegt Faroek Özgünes. "Hij wordt vanuit de Franse gevangenis overgebracht - wellicht overgevlogen- naar ons land en op het einde van de zitting wordt hij weer teruggebracht. Hij zal dus elke nacht in zijn eigen cel slapen."

De grote vraag is of Abdeslam iets zal zeggen. "Tot nu toe heeft hij altijd gezwegen, net als zijn medebeklaagde Ayari. Abdeslam wou zijn proces per se zélf bijwonen, gaat hij dat aangrijpen om iets te zeggen? En dan is de vraag natuurlijk wat hij wil zeggen?