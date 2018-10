In het Antwerpse Essen heeft een voorbijganger woensdagavond een lugubere vondst gedaan in de Beliestraat. Volgens de lokale politie van de zone Grens gaat het om een foetus van amper een tiental centimeter groot.

Parket en mensen van het gerechtelijk laboratorium zijn ter plaatse geroepen, maar het is nog volstrekt onduidelijk wat er is gebeurd en dus ook, of er sprake is van een misdrijf.