FlixBus-chauffeurs alarmeren: “Brussel-Noord te onveilig”

De chauffeurs van de Europese busmaatschappij FlixBus zijn de onveilige situatie aan het station Brussel-Noord meer dan beu. Passagiers worden er meteen beroofd. FlixBus heeft al extra maatregelen genomen, maar de politie vraagt de busmaatschappij om ook extra veiligheidsagenten in te zetten.

Rond Brussel-Noord wachten bendes de bussen ’s avonds op om reizigers te beroven en hun bagage te stelen. De chauffeurs eisen daarom extra beveiliging. Enkelen onder hen parkeren de bus op een andere plek om zich veiliger te voelen.

Verplichte identificatie

FlixBus werkt aan een oplossing voor de onveilige situatie. “De veiligheid van onze passagiers is topprioriteit.” Ze hebben de voorbije maanden al meer personeel aangeworven, camera’s geïnstalleerd in het bagageruim, en er is ook een verplichte identificatie bij het instappen.

Zelf veiligheidsagenten inzetten

De politiezone Brussel-Noord geeft het probleem toe en zegt dat ze hun best doen om zo veel mogelijk in te grijpen. “We proberen onze patrouilles beter af te stemmen op de aankomst- en vertrektijden van de bussen, maar raden busbedrijven aan ook zelf veiligheidsagenten in te zetten”, zegt woordvoerster Audrey Dereymaeker.

Nieuwe bushalte

Ook Brussels mobiliteitsminister Pascal Smet (sp.a) werkt aan een oplossing. Hij wil de halte voorlopig verplaatsen naar de voorkant van het Noordstation. Er worden ook drie andere plaatsen in de buurt onderzocht, waarvan een de nieuwe bushalte wordt na de zomer.