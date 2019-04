Flitsmarathon: ruim 29.000 bestuurders te snel

Tijdens de flitsmarathon zijn 29.450 voertuigen geflitst op onze wegen. Dat laten de federale wegpolitie en de lokale politie weten. 65 bestuurders raakten (tijdelijk) hun rijbewijs kwijt.

In totaal controleerde de politie 1.087.511 voertuigen. Ruim 2,5 procent onder hen, of 1 op de 40, werd geflitst. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de laatste marathon.

De politie vraagt zich dan ook luidop af wanneer er een gedragsverandering zal plaatsvinden. "De strijd tegen overdreven of onaangepaste snelheid is van essentieel belang voor de verkeersveiligheid", klinkt het. 'In 1 op de 3 ongevallen een bepalende rol en is er vaak de oorzaak van."