Flitsmarathon: gemiddelde snelheid ligt tot 7% lager

Tijdens de flitsmarathon op 17 en 18 oktober zijn in totaal 27.877 snelheidsovertredingen vastgesteld. Dat zijn er ruim 5.000 minder dan bij de vorige editie in april 2018, toen 33.500 bestuurders zich niet aan de aangepaste snelheid hielden. Voor het eerst is door verkeersinstituut Vias ook de snelheid gemeten in de week voor de flitsmarathon, op plaatsen waar de politie later zou controleren. Op alle gemeten locaties lag de gemiddelde snelheid lager tijdens de flitsmarathon, melden Vias en de federale politie.

Tussen woensdagochtend 6 uur en donderdagochtend 6 uur organiseerden 130 politiezones en de federale wegpolitie over het hele land snelheidscontroles. Van de gecontroleerde bestuurders is 2,54 procent betrapt op te snel rijden.

"De bedoeling van de flitsmarathon is heel duidelijk: door steeds op voorhand aan te kondigen dat de politie massaal zal controleren, hopen we dat bestuurders zich bewuster worden van van hun rijgedrag en dat ze de snelheidslimieten respecteren met zo een veiliger verkeer als resultaat", stellen Vias en de federale politie in een persbericht. Voor de tiende editie van de flitsmarathon konden de burgers een locatie doorgeven waarvan zij vinden dat men er te snel rijdt.

"Rijden minder snel"

Voor het eerst hing Vias snelheidsmeters op waar de politie tijdens de flitsmarathon zou controleren. De snelheid werd daar ook exact één week voor de flitsmarathon gecontroleerd, om na te gaan wat de impact is op het gedrag van de bestuurders.

"De conclusies zijn duidelijk: op de dag van de flitsmarathon reden de bestuurders minder snel en het percentage bestuurders dat een overtreding beging was ook minder bij de gekozen flitslocaties", klinkt het. Zo was er onder meer een daling van de gemiddelde snelheid met 3 tot 7 procent. Ook zijn de excessen minder groot. De hoogste gemeten snelheid in een zone 50 een week voor de flitsmarathon, was 116 kilometer per uur. Tijdens de flitsmarathon was de hoogste snelheid op die plaats 83 kilometer per uur.

Volgens Vias en de federale politie toont dit aan dat de aankondiging van snelheidscontroles en de handhaving ervan, een grote impact heeft op de snelheden op onze wegen. "Op alle gemeten locaties ligt de gemiddelde snelheid lager tijdens de flitsmarathon dan tijdens exact een week ervoor. De flitsmarathon draagt zo actief bij tot een betere verkeersveiligheid."