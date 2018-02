Flats weer bewoonbaar na ongeval torenkraan

Goed nieuws voor de meeste bewoners van het appartementsgebouw in Nieuwpoort waar eind vorig jaar een torenkraan op viel: vanaf morgen mogen ze terug naar hun flat. Alleen de bewoners van een tiental zwaarbeschadigde flats moeten nog langer wachten.

De burgemeester van Nieuwpoort heeft vandaag meer dan dertigtal flats vrijgegeven. “Concreet gaat het om alle flats op de vierde verdieping en lager, vijf flats op de vijfde verdieping en twee flats op de zesde verdieping”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke aan VTM Nieuws.

“Die appartementen zijn stabiel en ook waterdicht. Bovenop het appartementsgebouw is een constructie gebouwd die regen tegenhoudt. Het heeft wat lang geduurd, maar het was wachten op de verslagen van stabilteitsingenieurs.”

Tiental nog onbewoonbaar

Een tiental flats zijn evenwel zo erg beschadigd dat ze lange tijd onbewoonbaar zullen blijven. “Het gaat om de flats op de bovenste verdiepingen waar de impact van de gevallen torenkraan groter is”, zegt Vanden Broucke nog.

“Voorlopig kan nog niet begonnen worden aan de restauratie van die flats. Dat is afhankelijk van een regeling met de verzekering. Ik denk dat het eerst wachten is op de definitieve oorzaak van het ongeval. Het parket zegt dat dit ten vroegste in mei of juni zal uitgeklaard zijn.”

Rukwind

Het is vandaag exact twee maanden geleden dat een torenkraan werd omvergeblazen door een rukwind en op het appartementsgebouw terechtkwam. Naast de materiële schade - 45 flats raakten onbewoonbaar - viel er ook een dode te betreuren. Een vrouw van 73 raakte bedolven onder het puin en stierf ter plaatse.

Haar man kon door de brandweer bevrijd worden en raakte zwaargewond. “Hij is op dit moment nog volop aan het revalideren”, zegt burgemeester Vanden Broucke, die hem onlangs heeft bezocht. “Hij moet opnieuw leren stappen. Ondanks dat hij zijn vrouw heeft verloren, heeft hij veel moed. Hij is de hulpdiensten ook erg dankbaar dat ze hem hebben gered."