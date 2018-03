Fiscus jaagt op bitcoin-beleggers

De fiscus richt zijn pijlen op Belgen die in cryptomunten beleggen. De eerste dossiers zijn geopend en de honger is nog niet gestild, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) jaagt in toenemende mate op Belgen die beleggen in cryptomunten, zoals de bitcoin. Momenteel zijn er drie dossiers in behandeling. Een vierde dossier is intussen zonder gevolg afgesloten.

Wie speculeert met cryptomunten moet op de winsten een belasting van 33 procent betalen, die hij moet aangeven onder 'diverse inkomsten' op zijn belastingbrief. Die regel werd eind vorig jaar ingevoerd. Maar het is moeilijk voor de inspectie om dat af te dwingen, omdat handelaars in cryptomunten handelen via ondoorzichtige buitenlandse handelsplatformen.

Controles versterken

Toch is de fiscus van plan om de controle van cryptohandelaars gevoelig te versterken. "Dit is een wereld waar voor financiële administraties van alles kan inzitten", zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën.

Bij de drie lopende onderzoeken kreeg de fiscusinformatie over Belgen van een buitenlandse belastingdienst doorgespeeld. Maar tegelijk is de belastingdienst van plan om cryptobeurzen rechtstreeks te benaderen om informatie over landgenoten op te vragen.