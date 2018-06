Filmpjes moeten homo’s PrEP doen gebruiken

Sensoa heeft informatiefilmpjes verspreid die homo’s moeten overtuigen om op voorhand PrEP, medicatie tegen hiv-besmetting, te gebruiken. PrEP verlaagt het risico met negentig procent en wordt terugbetaald. Meer dan duizend homomannen maken er al gebruik van.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) benadrukt het belang van PrEP. “In ons land is hiv tegenwoordig een chronische aandoening geworden. Preventie is belangrijk en daarom is het goed dat hiv-medicatie al een jaar terugbetaald wordt.

Veilig vrijen

Twintig jaar lang stond condoomgebruik centraal bij mannen die seks hebben met mannen. Nu benadrukt men ook het gebruik van PrEP.