Op de Brusselse buitenring is het filerijden vanaf Grimbergen door een brandend voertuig ter hoogte van Strombeek-Bever. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De rijbaan was een tijdje afgesloten voor het verkeer, maar sinds iets na 14.00 uur is enkel nog de rechterrijstrook versperd.

De bestuurder van de brandende personenwagen kon zijn wagen verlaten en raakte niet gewond, klinkt het bij het Verkeerscentrum. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te doven.