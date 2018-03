File op Antwerpse ring na ongeval

Op de Antwerpse ring is het aanschuiven door een ongeval in Merksem. Drie rijstroken waren een tijdlang versperd waardoor de verliestijd vanop de E19 een uur bedraagt, vanop de A12 gaat het om 40 minuten. Ook op de Brusselse ring was het al vroeg aanschuiven door een ongeval.

"Op de Antwerpse ring is een wagen tegen de middenberm terechtgekomen", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum aan VTM NIEUWS. "De chauffeur zat een tijdlang gekneld maar is ondertussen afgevoerd naar het ziekenhuis. Voor de afhandeling van het ongeval werden drie rijstroken afgesloten."

Omstreeks 7.30 uur was de weg vrijgemaakt, maar de hinder zal wellicht de hele ochtendspits aanzienlijk blijven. Vanop de E19 bedraagt de verliestijd een uur, vanop de A12 gaat het om 40 minuten. Van Breda en Rotterdam naar Antwerpen rijd je het best via de A12 Bergen-op-Zoom.

Gelukkig! Antwerpse ring #R1 in Merksem is weer vrij. Daar was auto tegen middenberm gebotst. Wel stevige file intussen: 2u aanschuiven op #E19 vanaf Brecht! pic.twitter.com/FI4vLutgDv — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 26 maart 2018

Ook op de Brusselse binnenring was het al vroeg aanschuiven door een ongeval. Een bestelwagen en een vrachtwagen botsten ter hoogte van Zellik. De rechterrijstrook was daardoor een tijdlang versperd.

#R0 Op de Binnenring in Zellik een defect voertuig. De weg is vrijgemaakt. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 26 maart 2018

Foto: Brusselse binnenring