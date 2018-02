Fikse strafvermindering voor miljonairsdochter

De miljonairsdochter Mireille Gram, die bijna drie jaar geleden haar tweeling probeerde te vermoorden, komt vanavond vrij. Ze heeft vanmorgen van het hof van beroep een serieuze strafvermindering gekregen. Ze had veertien jaar cel en nu nog maar vijf. En als ze zich psychiatrisch laat behandelen, zelfs maar vier meer.

Een opvallende wending in de zaak-Mireille Gram. Vorige maand nog hing een straf van veertien jaar cel boven haar hoofd, en vanavond mag ze de gevangenis al even verlaten. Dat komt omdat het hof van beroep haar vandaag een celstraf gaf van vier jaar effectief, zonder onmiddellijke aanhouding.

De miljonairsdochter zei eerder al dat ze spijt had, en krijgt nu een laatste kans om haar leven weer op te pikken. Na acht maanden in de psychiatrie begrijpt ze niet meer waarom ze haar tweeling bijna drie jaar geleden mee de dood in wilde nemen, zegt haar advocaat.

Was is er gebeurd?

De moeder uit Schoten was in de nacht van 27 op 28 september 2015 de slaapkamer van haar dochters binnengeslopen en had één van de meisjes de keel proberen over te snijden. Het kind raakte zwaargewond, maar kon zich toch nog samen met haar tweelingzus - die mogelijk het volgende slachtoffer zou worden - uit de voeten maken.

"Ze nam het hoofd van het meisje vast en sneed haar de keel over. Haar dochter gilde het uit van de pijn en wekte zo haar zus. Ze moesten hun eigen moeder neerslaan om haar tegen te houden. Wat er die nacht gebeurde, blijft hen achtervolgen in hun nachtmerries", zei advocaat John Maes namens de tweeling.

Wraak

De meisjes konden de hulp van hun nanny inroepen. Mireille Gram werd in de woning gearresteerd. "Mijn man heeft me alles afgenomen en de kinderen moesten mee", zei ze. De rode draad doorheen haar verklaringen was dat haar ex-man alle schuld trof. "Ze wilde de kinderen doden om hem te straffen, dat is mijn persoonlijke mening over het waarom", aldus John Maes.

