Fietsster sterft onder vrachtwagen in Leuven

De 28-jarige fietsster die deze voormiddag zwaargewond was geraakt bij een verkeersongeval in Leuven, is aan haar verwondingen overleden. Dat melden de Leuvense lokale politie en het Leuvense parket. Het gaat om een 28-jarige vrouw uit Nederland die in Leuven op kot zat.

Het ongeval gebeurde omstreeks 10.30 uur op het kruispunt van de Van Waeyenberglaan en de Tervuursesteenweg. De jonge vrouw werd er aangereden door een vrachtwagen die rechtsaf de Tervuursesteenweg wilde inslaan. De vrouw werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is ze aan haar verwondingen overleden.

Verkeersdeskundige

Het Leuvense parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de juiste omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Uit de eerste vaststellingen van de deskundige blijkt dat de vrachtwagenchauffeur, een 26-jarige Pool, de fietsster niet heeft opgemerkt toen hij rechtsaf sloeg.

De man legde een negatieve drugs- en alcoholtest af. Het parket heeft zijn rijbewijs wel voorlopig ingetrokken, en dat voor een periode van 15 dagen.