Fietser overleden na aanrijding door trein

In het Oost-Vlaamse Zele is een fietser overleden nadat hij aangereden werd door een trein. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Het treinverkeer tussen Zele en Lokeren was een tijdlang onderbroken.

De fietser werd om 11.45 uur aangereden door een trein die op weg was van Sint-Niklaas naar Kortrijk. De fietser zou een rood seinlicht genegeerd hebben.

Het incident gebeurde ter hoogte van een overweg in de straat Goeiende, waar de treinen over een enkel spoor moeten. Het is niet het eerste ongeval dat aan de overweg gebeurt. In het verleden vielen er al verschillende dodelijke slachtoffers te betreuren.

Door de aanrijding reden er enkele uren geen treinen tussen Lokeren en Zele. NMBS legde een vervangende busdienst in.