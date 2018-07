Fietser neergestoken in Antwerpen, twee 13-jarigen naar gesloten instelling

In Antwerpen is woensdagavond een man levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij aangevallen werd door een groep jongeren. Dat heeft het Antwerps parket laten weten. Het slachtoffer liep een schedelbreuk en steekwonden aan het hoofd op. Twee verdachten van dertien jaar, een van zeventien jaar worden in een gesloten instelling geplaatst, twee meerderjarige verdachten zijn aangehouden.

Het slachtoffer kreeg het woensdag rond 21.15 uur aan de stok met een groep van 4 à 5 jongeren nabij het skatepark in Park Spoor Noord. Onder het viaduct-Dam omsingelden de jongeren de man, die met de fiets was. Na een woordenwisseling vielen ze het slachtoffer aan: hij kreeg meerdere vuistslagen en stampen te incasseren en getuigen zagen een van de jongeren met een mes in de hand. De man werd bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht, waar een schedelbreuk en steekwonden aan het hoofd werden vastgesteld. Hij is in levensgevaar.

Gekend bij gerecht

Het slachtoffer kon nog niet geïdentificeerd worden. Het gaat om een man van 35 à 40 jaar. Woensdag rond middernacht konden twee verdachten worden opgepakt. Het gaat om twee jongeren van dertien jaar oud uit de omgeving, een van hen is al zeer goed gekend bij het gerecht.

De jeugdrechter beval de plaatsing in een gesloten instelling, maar door plaatsgebrek wordt vandaag nog gezocht naar mogelijke plaatsen.

Poging tot doodslag

Gisteren arresteerde de politie de achttienjarige broer en de achttienjarige nonkel van een van de twee dertienjarigen. Zij worden verdacht van poging tot doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De twee meerderjarige verdachten zijn aangehouden, de twee verdachten van dertien worden in een gesloten instelling geplaatst.

Vandaag werd nog een zeventienjarige opgepakt en aangehouden. Ook voor hem vraagt het parket een plaatsing in een gesloten instelling.