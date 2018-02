In Gent is vanmorgen rond 7.40 uur een fietser aangereden in de Zeeschipstraat. De dader pleegde vluchtmisdrijf. Dat bevestigt de politie van Gent aan VTM NIEUWS.

Het slachtoffer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens een getuige reed de dader met een vrachtwagen, maar dat wordt niet bevestigd. De politie is een onderzoek gestart.

Foto: Google Maps