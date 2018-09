Fietser (78) kritiek na ongeval op autoloze zondag

Deze namiddag gebeurde er in de Franklinstraat in Brussel een ongeval waarbij een fietser en een bus tegen elkaar botsten. De man, geboren in 1940, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij reed in dezelfde richting als de bus. Toen de fietser plots een bruuske beweging uitvoerde, kon de bus hem niet meer ontwijken.

De bus moest door de onverwachte beweging plots remmen, waardoor hij de fietser raakte. Het slachtoffer werd onmiddelijk naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke toestand. Twee mensen in de bus raakten door het plotse remmen gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Op dit moment is de Franklinstraat afgesloten voor het verkeer, het parket kwam ook ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.