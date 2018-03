Festivalgangers vooraf screenen mag niet meer

Organisatoren mogen festivalbezoekers op voorhand niet meer systematisch door de databank van de politie halen. Dat hebben minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jam Jambon (N-VA), de federale politie en de Federatie van de Festivals zopas bekendgemaakt. Voor medewerkers, vrijwilligers en leveranciers kan een organisator wél nog een voorafgaande screening vragen. De festivals kunnen daarnaast ook zelf beslissen om aan de ingang erkende bewakingsagenten in te zetten.

Naast de screenings laat Binnenlandse Zaken de lokale overheden zelf beslissen welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn. "De organisator kan wel nog altijd zelf beslissen om iemand te weigeren, omdat die bijvoorbeeld het jaar voordien heel wat problemen heeft veroorzaakt. Maar dan moet die de privacyregels respecteren, en de overheid komt op geen enkele manier meer tussen", zegt minister Jambon.

Erkende bewakingsagenten

Dat betekent niet dat festivalgangers zomaar overal binnen mogen. Organisatoren en lokale overheden kunnen nog altijd beslissen om erkende bewakingsagenten aan de ingang te zetten.

Die kunnen bezoekers oppervlakkig fouilleren en de bagage controleren, op zoek naar gevaarlijke voorwerpen. Vinden ze die, dan mogen ze de politie erbij halen en de bezoeker de toegang weigeren.

Weinig verandering voor bezoeker

In principe verandert er dus niet zo gek veel voor bezoekers. Op grote festivals werd al langer gewerkt met privébewakingsagenten en dat blijft vermoedelijk zo. Op de kleinere evenementen kan het in principe ook, al blijft het een beslissing van de lokale overheden. "Als het vorig jaar niet nodig was, zal dat nu waarschijnlijk ook niet het geval zijn", stelde Jambon. Medewerkers, vrijwilligers en leveranciers mogen wel nog vooraf gecontroleerd worden, maar alleen als uit de risicoanalyse van politie en organisatie blijkt dat dat nodig is.

Terreurniveau twee

Eind januari daalde het terreurniveau in ons land van drie naar twee. Toen beslisten de politie en de organisatoren van festivals en grote evenementen wel dat veiligheidsmaatregelen zoals een rugzakkenverbod gewoon van kracht kunnen blijven.

De festivalsector was bang dat professionele bewakingsagenten al het werk van de vrijwilligers zouden overnemen. Dat zou voor de festivals onbetaalbaar zijn, maar met de nieuwe beslissing hebben ze samen met Binnenlandse Zaken en de politie een evenwicht gevonden.

Tomorrowland

Vorige zomer werden festivalgangers op Tomorrowland nog proactief gescreend door de federale politie. Ze werden nog voor de start van het festival gecontroleerd op drugsdealen, een pv voor slagen en verwondingen hebben of bekend staan voor radicalisme. Op basis daarvan werd 33 mensen de toegang tot Tomorrowland ontzegd. Achteraf bleek uit een rapport van het Comité P dat 28 onder hen eigenlijk wel hadden mogen komen.

