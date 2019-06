Festivalganger Werchter zwaargewond na aanrijding op parking

De festivalganger van Rock Werchter die vannacht omstreeks 00.30 uur slachtoffer was van een ongeval op parking B2 aan de Provinciebaan in Rotselaar, raakte hierbij levensgevaarlijk gewond. Hij werd afgevoerd naar het UZ Leuven, maar zijn toestand is ondertussen stabiel. Het gaat om een 42-jarige man uit Nijvel, meldt de Leuvense parketwoordvoerster Sarah Callewaert.

"Uit de bevindingen van de verkeersdeskundige die wij hebben aangesteld blijkt dat de man op de grond lag en dat er een auto over hem gereden is. Er zijn geen aanwijzingen dat de bestuurder van de auto had kunnen weten dat er zich op die plaats iemand bevond. Men verwacht zoiets totaal niet en het was er op dat ogenblik donker.

Het slachtoffer is nog ter plekke gereanimeerd en vervolgens met levensgevaarlijke verwondingen naar het UZ Leuven gevoerd. Volgens de laatste berichten is zijn toestand stabiel. Het is nog onduidelijk waarom de man op de grond lag", aldus Callewaert.