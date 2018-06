Feestje voor wie van sigaret wil genieten

Forest EU, een vereniging die de belangen van rokers behartigt, organiseert morgen een feestje voor “rokers die van hun sigaret willen genieten”. Het feestje gaat door in de Europese wijk in Brussel. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

“Er zal een jazzbandje spelen, er is eten, drinken en dus ook de vrijheid om te roken. Weliswaar enkel op het terras”, klinkt het bij de organisatie.

De bedoeling van de vereniging is om de “de regelneverij” van de Europese instellingen aan te klagen. “Roken is ongezond. Dat weten rokers ook wel. Maar het is nog altijd aan volwassenen om hun eigen keuzes te maken, zonder dat hun vrijheden beknopt worden door verregaande regulering”, zegt directeur Guillaume Périgois.