Federale regering legt laatste hand aan ‘noodwetgeving’ om brexit op te vangen

Op een spoedministerraad van de federale regering van lopende zaken vanmorgen zei premier Michel dat hij gaat proberen om nog wat wetteksten klaar te stomen om de impact van een harde brexit te verkleinen.

Concreet gaat het om maatregelen voor onder meer de douane, het voedselagentschap FAVV en de departementen economie, werk en sociale zekerheid. Die zullen de meeste gevolgen ondervinden als het Verenigd Koninkrijk eind maart zonder deal uit de Europese Unie tuimelt, klonk het.

De federale regering wil onze bedrijven helpen om de brexitorkaan te doorstaan hoe dan ook: er zullen firma's overkop gaan en banen sneuvelen, geeft de premier toe. "De brexit is slecht nieuws, maar het is onze verantwoordelijkheid om de negatieve collateral damage te beperken."

In het slechtse geval sneuvelen 41 000 banen, vooral in de voedings- en textielsector. Door invoertarieven en douanecontroles lopen de kosten voor bedrijven op. Vanochtend vroeg overlegden de werkgeversorganisaties met ontslagnemend minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD). Volgens hem begint een chaotisch scenario toch relatief voorspelbaar te worden.

De overheid schiet nu 5000 firma's daarom al ter hulp door voor hen douanepapieren snel mee in orde re brengen. Pieter Timmermans gedelegeerd bestuurder van werkgeversorganisatie VBO roept firma's daarom op om zich te registreren, klanten te contacteren om afspraken te maken over hoe de productie over de grens zal gaan. Met de douane zullen dan afspraken gemaakt worden over de logistiek.

De regering werft ook 386 extra douaniers aan om controles te versnellen anders dreigen er richting Groot-Brittanië kilometerslange rijen wachtende vrachtwagens en containers aan de grens en de havens.