Federale politie waarschuwt voor valse boetes

De Federale politie waarschuwt voor een valse e-mail die de ronde doet en wie dewelke zogezegd achterstallige boetes worden geïnd. “Het ziet er professioneel uit maar is een poging tot oplichting”, klinkt het.

Sinds enkele maanden circuleren verschillende e-mails die zogezegd uit naam van de Federale politie worden verstuurd maar eigenlijk een vorm van phishing zijn. De Federale politie herinnert eraan dat zij nooit zulke mails versturen en geeft enkele tips voor wie ze ontvangt. “Klik in geen geval op de links, zij bevatten mogelijk virussen, en betaal zeker niet!”, klinkt het in een boodschap op Twitter.

(Lees verder onder de tweet.) Een "Tweede aanmaning" van de Federale Politie in uw mailbox gekregen vorige week? Die mail is natuurlijk fake!

“De mails kunnen er soms een beetje anders uitzien maar de werkwijze van de oplichters blijft hetzelfde. Telkens wordt voorgesteld om met een min of meer anonieme betaalmethode zoals Bitcoins, 3G Payment of Ukash te betalen.”

Makkelijk te herkennen

Valse boetes zijn volgens de Federale politie zeer makkelijk te herkennen. Ze vermelden geen nummerplaat, noch de gegevens van de eigenaar van de nummerplaat. De exacte locatie van de overtreding wordt niet aangegeven, het e-mailadres bevat een typfout of is compleet uit de lucht gegrepen en betalen kan enkel via pre-paid kaartensysteem.”

Dit soort mails kan ook steeds gemeld worden bij Safe On Web, via verdacht@safeonweb.be.