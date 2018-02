Federale Politie waarschuwt voor telefoonoplichting

De Federale Politie waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting via de telefoon. Oplichters beweren dat je eerder bent opgelicht en willen je zogezegd helpen je verloren geld terug te krijgen. Ze vragen je om je digipas erbij te nemen en ontfutselen je dan je codes.

De werkwijze gaat als volgt: een oplichter belt je op en doet zich meestal voor als een medewerker van de Europese Gemeenschap, de Nationale Bank, de FOD Financiën, Test-Aankoop of Proximus, zoals onlangs nog het geval was. Hij/Zij legt je uit dat je het slachtoffer bent geworden van een telefonische oplichting.

Vervolgens verzekert de oplichter je dat de schadevergoeding rechtstreeks op jouw bankrekening wordt gestort. Daarom vraagt hij je om je digipas erbij te nemen en hem de codes te geven, uitgezonderd van je pincode. Het feit dat hij geen pincode nodig heeft, stelt je gerust. De oplichter heeft echter al genoeg aan de code van je elektronische handtekening.

Criminele activiteit

“Telefoonoplichting is een criminele activiteit die de laatste tijd over heel België al meer dan vierhonderd slachtoffers heeft gemaakt”, klinkt het bij de Federale Politie. “Momenteel is er in ons land een sterke toename van dit fenomeen. De oplichters maken gebruik van een vaste werkwijze. In bijna alle gevallen maken ze gebruik van de digipas en ook de slachtoffers worden zorgvuldig gekozen. Dit zijn vaak ouderen.”

Praktische tips

De Federale Politie geeft nog enkele praktische tips om niet in de val van de oplichters te trappen.

· Ga nooit in op een verzoek om je digipas te gebruiken en geef nooit informatie over dit bankapparaatje.

· Weiger als een onbekende je opbelt en vraagt om gebruik te maken van geldovermakingskantoren zoals Western Union, Ria Money Transfer, Moneytrans, MoneyGram enz. Werk alleen met deze kantoren als je de ontvanger persoonlijk kent.

· Vertrouw niet blindelings het telefoonnummer dat je ziet verschijnen. Oplichters kunnen makkelijk telefoonnummers kopen op het internet.

Als je het slachtoffer bent van dit soort oplichting, vul het formulier in op de website meldpunt.belgie.be en dien vervolgens een klacht in bij je lokale politiekantoor.