Federale politie eert Brice De Ruyver

Op een herdenkingsplechtigheid gisteren in het hoofdgebouw van de federale politie is de onlangs overleden criminoloog Brice De Ruyver geëerd. Een auditorium in het gebouw wordt naar De Ruyver vernoemd.

Brice De Ruyver overleed op 19 oktober. Zijn overlijden was niet alleen een zwaar verlies voor de academische wereld, maar ook voor de veiligheidswereld. Hij speelde een hoofdrol in de verschillende hervormingen van het Belgische politielandschap tijdens de afgelopen 20 jaar en was een graag gezien adviseur.

Herdenking

Tijdens de herdenking gisteren, waar zijn familieleden en vertegenwoordigers van de academische, politieke, gerechtelijke en politionele wereld aanwezig waren, werd het auditorium aan De Ruyver opgedragen.