Federaal parket voert onderzoek naar beul van Raqqa, “de Belg”

Het federaal parket voert al enige tijd een onderzoek naar een van de voornaamste beulen van Raqqa, het voormalig bolwerk van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in Syrië. Dat meldt het federaal parket. Die man was vermoedelijk een Belg, zo bleek zondag uit een reportage van La Libre Belgique en RTL Info. In de reportage wordt ook een mogelijke naam van een verdachte vermeld, maar volgens het federaal parket is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de identiteit van de beul.

Het waren twee leden van de burgerlijke raad van Raqqa die in een interview ter plaatse met journalisten van La Libre Belgique en RTL Info de verklaringen over de Belgische beul deden. “Ik kende een Belg. Hij noemde zichzelf Aboe Suleiman al-Belgiki. Hij hakte hoofden af. Hij was met George al-Britani. Ze dwongen de inwoners aanwezig te zijn bij de executies”, zegt raadslid en advocaat Ibrahim al-Faraj. “De eerste keer waren het 87 executies tegelijk, dan zeventien, dan vijf of zes, het hing ervan af”, vertelt hij nog.

Link met Belg in Birmingham

De onthullingen gebeurden vorige week, bij een ontmoeting tussen de verkozenen van Raqqa en federaal parlementslid Georges Dallemagne (cdH) en de voorzitter van de vereniging voor slachtoffers van terrorisme V-Europe, Philippe Van Steenkiste. Om de beulen te identificeren, “moet de Belgische justitie naar hier komen”, voegde raadslid al-Faraj toe.

In de reportage wordt op basis van de bijnaam Aboe Suleiman al-Belgiki de link gelegd met Anouar Haddouchi, een Belg die in Birmingham woonde en van daar in 2014 vertrok naar Syrië. Zijn bankrekening, waarop de Britse sociale diensten geld bleven storten, werd gebruikt om IS te financieren. De 3.000 euro die erop stond, werd immers in 2015 opgehaald door Mohamed Abrini, één van de verdachten van de terreuraanslagen in Parijs en Brussel.

