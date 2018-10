Federaal parket is formeel: "Bonkoffsky is niet de Reus"

Vanavond brengt het opsporingsprogramma Faroek bij VTM een volledige uitzending gewijd aan de Bende van Nijvel. Daarin doet het federaal parket een oproep naar getuigen. Daarnaast roept het mensen op die op de hoogte waren of meegewerkt hebben aan de misdaden van de Bende, om zich te melden. Door de nieuwe wet op de spijtoptanten kunnen die laatste rekenen op strafvermindering. Het parket bevestigt nu ook officieel dat Christaan Bonkoffsky, de politieman uit Aalst, niet de Reus van de Bende is.

De Bende van Nijvel pleegde begin jaren tachtig tal van diefstallen en overvallen, vooral op warenhuizen. Daarbij vielen 28 doden en meer dan veertig gewonden. De daders zijn nooit gevat.

Nieuwe wind in onderzoek

Meer dan een jaar geleden beweerde een man uit Dendermonde dat zijn broer, oud-rijkswachter Christiaan Bonkoffsky, de Reus van de Bende was. Dat had hij hem op zijn sterfbed verteld. Toen niet veel later ook magneetvissers dozen met munitie en wapens uit het kanaal van Brussel naar Charleroi visten - die trouwens niets met de Bende te maken hadden - kwam er een nieuwe wind in het onderzoek naar de Bende.

(Lees verder onder de getuigenis van Bonkoffsky's broer)

Sinds afgelopen jaar is het onderzoek naar de Bende dan ook in een stroomversnelling geraakt. Minister van Justitie Koen Geens besliste de onderzoekscel te versterken met twintig extra speurders en vijf misdaadanalisten. Daarnaast heeft het federaal parket het onderzoek overgenomen van de procureur-generaal van Bergen.

Zoektocht naar Reus gaat verder

Het federaal parket heeft de onthulling van Bonkoffsky's broer grondig onderzocht, maar kwam tot de conclusie dat de ex-rijkswachter niet de Reus kan zijn. "We hebben dat onderzocht en op basis van de elementen die nu in het dossier zitten, kunnen wij zeggen dat Bonkoffsky de Reus niet was. Wij hebben alles bekeken en dat is uiteindelijk het resultaat", dat zegt Eric Van Der Sypt, woordvoerder van het federaal parket.

Strafvermindering mogelijk

Hetzelfde parket roept (mede)daders op om zich te melden, mee te werken en bekentenissen af te leggen. In ruil daarvoor kunnen zij dankzij de 'wet op spijtoptanten', die deze zomer is goedgekeurd, op strafvermindering rekenen.

Het federaal parket hoopt dat die wet voor een doorbraak kan zorgen, want de tijd dringt. Het gerecht heeft tot november 2025 om de daders voor het hof van assisen te brengen en te laten veroordelen.

"Het is geen geheim dat die wet er gekomen is vooral voor het onderzoek naar de Bende van Nijvel", zegt Van Der Sypt. "Wij hebben daar goede hoop op dat er, zelfs na dertig jaar, toch iemand naar voren zal komen met duidelijke verklaringen over hetgeen hij dertig jaar geleden eventueel zou gedaan hebben in het kader van de Bende van Nijvel."

Oproep naar getuigen

Daarnaast lanceert het federaal parket samen met de onderzoeksrechter in de uitzending drie specifieke vragen. Om het onderzoek vooruit te helpen, roept het parket getuigen op die over meer info beschikken, om zich te melden.

De volledige aflevering van Faroek kan je vanavond om 22.40 uur bekijken bij VTM.