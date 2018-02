Federaal parket even ontruimd na gasgeur

De kantoren van het federaal parket in Brussel waren een tijdlang ontruimd nadat er een gasgeur werd gemeld. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. De brandweer en netbeheerder Sibelga onderzochten het gebouw, maar vonden geen gaslek.

In totaal werden ongeveer 150 personen werden geëvacueerd. Intussen kunnen alle bezoekers en personeelsleden dus weer naar binnen.

Het federaal parket is gevestigd in de buurt van het justitiepaleis, waar op dit moment het proces tegen Salah Abdeslam en Sofien Ayari aan de gang is. Het federaal parket liet eerder al weten dat er "geen link was met dat proces".