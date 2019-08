Fedasil zoekt plaats voor asielzoekers op campings

De federale overheid is op zoek naar vakantieparken en campings om er na de zomer containers te plaatsen voor de opvang van asielzoekers. Fedasil, dat instaat voor die opvang, heeft alle vakantiecentra aangeschreven. Dat melden de kranten van Mediahuis.

De asielcentra en OCMW-woningen voor asielzoekers zitten momenteel zo goed als vol. Niet omdat zij plots weer massaal naar ons land komen, maar omdat zowel de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) als het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) de aanvragen trager verwerken door een gebrek aan personeel. Het gevolg is dat de asielzoekers langer in de opvang verblijven. "Als de trend zich voortzet, hebben we per maand vijfhonderd extra plaatsen nodig", zegt Fedasil-woordvoerster Lies Gilis.

Fedasil laat zijn oog nu zelfs vallen op vakantieparken en campings. Aangezien de vakantieperiode stilaan op zijn einde loopt, komt daar plaats vrij, is de redenering. "Concreet zijn wij op zoek naar terreinen waar wij containers op zouden kunnen plaatsen", staat in de brief te lezen die vrijdag is verstuurd aan vakantiecentra. Fedasil benadrukt dat het om een tijdelijke maatregel gaat.

Door de nood aan extra opvang opende de dienst eerder ook al in Lommel, Deurne en Moeskroen tijdelijke centra.Maar dat nu ook vakantieparken nodig zijn, is opvallend. Het is van de asielcrisis in 2015 geleden dat dat gebeurde.